«Папочка, я девчонка»: Максим Галкин показал смешное видео общения с дочерью

Максим Галкин опубликовал в Instagram новый ролик с дочерью. В нем он обращается к Лизе по-разному и смотрит на ее реакцию. В подписи к посту Максим спросил подписчиков, как нужно обращаться к незнакомым людям.

Назвав Лизу «мать», Максим Галкин получил ответ: «Я не мать, а девушка». После Лиза передумала и назвала себя девчонкой.