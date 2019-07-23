«Папочка, я девчонка»: Максим Галкин показал смешное видео общения с дочерью

Максим Галкин опубликовал в Instagram новый ролик с дочерью. В нем он обращается к Лизе по-разному и смотрит на ее реакцию. В подписи к посту Максим спросил подписчиков, как нужно обращаться к незнакомым людям.
Назвав Лизу «мать», Максим Галкин получил ответ: «Я не мать, а девушка». После Лиза передумала и назвала себя девчонкой.
Подписчики пришли в восторг от остроумия отца и дочери.
«Свои всегда умнее папина радость»,
«Ну какое же чудо, Лизок»,
«красивая у вас девочка Максим!», - отметили фанаты Галкина.
А несколько дней назад артист показал еще один видеоролик с Лизой, в котором она рассказала о занятиях спортом и подсчете калорий.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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