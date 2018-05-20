«Папина копия»: жена Андрея Аршавина впервые показала лицо их дочери

Вернувшаяся в соцсети после скандала на рейсе «Москва — Алматы» Алиса Аршавина продолжает радовать поклонников новыми фотографиями. Сегодня она решила рассекретить внешность своей дочери. До этого она показывала малышку в профиль или спиной, а на фотографиях «в анфас» — как многие звезды замазывала детское личико, чтобы избежать сглаза.
«Наша кукла, Есенечка», — написала она.
«Ооой!! Папина дочка», «Папина копия», «Красивая очень», «Лапуля какая! Папина доча любимая и очень красивая», «Какие вы хороооошенькие!!!», «Ой какие глазище!!! А так остальное копия папа!)))))», — обсуждают фолловеры.
Фото: instagram