«Папина копия»: Иван Ургант впервые показал младшую дочь

Вчера исполнилось три года Лере — младшей дочке Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе. В честь дня рождения наследницы шоумен впервые опубликовал в своем Instagram ее фото.
«Ваша дочь, очень похожа на вашу бабушку», «вот это да она копия ваша», «Ух ты! Мини Ваня», «Папина доча», «Вылитая прабабушка Нина!», «Очень на бабушку похожа», «Какая милашка», «Красавица в вашу породу!», «Готовится заменить папу в рубрике «мимими»», «Настоящая Ургант, в каждой черточке лица видна порода) расти большой, красивой, веселой и счастливой! Будь как папа, крошка😊», «Папина дочка, папины щёчки 😊😊», «Ой, Иван Андреевич, это ж ваши щечки 😊 По наследству передались 😜», — восхитились девочкой подписчики шоумена.
Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в одном классе. После окончания школы их пути разошлись, каждый завел семью, однако через несколько лет бывшие возлюбленные воссоединились и создали новую ячейку общества. Шоумен нашел общий язык с детьми супруги от первого брака — Эрикой, которой в этом году исполнилось 18 лет, и Нико. Кроме того, Наталья родила мужу двоих дочерей — Нину и Валерию, а в СМИ постоянно возникают слухи о новой беременности Кикнадзе.
Фото: instagram