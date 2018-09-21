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«Папина копия»: Иван Ургант впервые показал младшую дочь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ивана Урганта

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Шоумен опубликовал фото наследницы в честь ее третьего дня рождения.

Вчера исполнилось три года Лере — младшей дочке Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе. В честь дня рождения наследницы шоумен впервые опубликовал в своем Instagram ее фото.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

«Ваша дочь, очень похожа на вашу бабушку», «вот это да она копия ваша», «Ух ты! Мини Ваня», «Папина доча», «Вылитая прабабушка Нина!», «Очень на бабушку похожа», «Какая милашка», «Красавица в вашу породу!», «Готовится заменить папу в рубрике «мимими»», «Настоящая Ургант, в каждой черточке лица видна порода) расти большой, красивой, веселой и счастливой! Будь как папа, крошка😊», «Папина дочка, папины щёчки 😊😊», «Ой, Иван Андреевич, это ж ваши щечки 😊 По наследству передались 😜», — восхитились девочкой подписчики шоумена.

Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в одном классе. После окончания школы их пути разошлись, каждый завел семью, однако через несколько лет бывшие возлюбленные воссоединились и создали новую ячейку общества. Шоумен нашел общий язык с детьми супруги от первого брака — Эрикой, которой в этом году исполнилось 18 лет, и Нико. Кроме того, Наталья родила мужу двоих дочерей — Нину и Валерию, а в СМИ постоянно возникают слухи о новой беременности Кикнадзе.

Фото: instagram

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