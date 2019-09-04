passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Может, седьмая молодость пришла?» Алла Пугачева показала правдивое фото с веснушками

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Алла Пугачева в Юрмале

Фото: Instagram

Примадонна опубликовала автопортрет с отдыха на берегу Рижского залива.

Алла Борисовна и Максим Галкин продолжают отдыхать в Юрмале, наслаждаться общением с друзьями и балтийским воздухом.

Алла Пугачева рассказала подписчикам в Instagram, что солнце ей противопоказано и объяснила почему, опубликовав несколько автопортретов. «Обожаю солнце,но оно мне противопоказано.5 минут в море и на солнце,результат на лице.Веснушки.Может это 7 молодость пришла?», - написала Алла Борисовна (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Поклонники Примадонны в очередной раз отметили ее тонкое чувство юмора и сделали ей множество комплиментов.

«Алла Борисовна, от Вас молодость и не уходит!!! Не выгонять же!», «Вы просто солнечная женщина на лице и в душе,вот вас солнышко и любит», «Ваша молодость и не уходила. Пою ваши песни вместе с Вами всю жизнь. Обожаю Вас и Вашу семью», «Народная Вы наша, никакие веснушки Вас не испортят, потому что любовь к вам она безгранична, добра вам здоровья и конечно же новых песен. Заждались мы что то.», - написали в комментариях.

Некоторые, особо остроумные подписчики отметили, что Алла Борисовна выглядит моложе, чем выглядела в 30-40 лет и ей пора менять «старичка» Галкина на нового молодого кавалера.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!