«Может, седьмая молодость пришла?» Алла Пугачева показала правдивое фото с веснушками

Алла Борисовна и Максим Галкин продолжают отдыхать в Юрмале, наслаждаться общением с друзьями и балтийским воздухом.
Алла Пугачева рассказала подписчикам в Instagram, что солнце ей противопоказано и объяснила почему, опубликовав несколько автопортретов. «Обожаю солнце,но оно мне противопоказано.5 минут в море и на солнце,результат на лице.Веснушки.Может это 7 молодость пришла?», - написала Алла Борисовна (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Поклонники Примадонны в очередной раз отметили ее тонкое чувство юмора и сделали ей множество комплиментов.
«Алла Борисовна, от Вас молодость и не уходит!!! Не выгонять же!», «Вы просто солнечная женщина на лице и в душе,вот вас солнышко и любит», «Ваша молодость и не уходила. Пою ваши песни вместе с Вами всю жизнь. Обожаю Вас и Вашу семью», «Народная Вы наша, никакие веснушки Вас не испортят, потому что любовь к вам она безгранична, добра вам здоровья и конечно же новых песен. Заждались мы что то.», - написали в комментариях.
Некоторые, особо остроумные подписчики отметили, что Алла Борисовна выглядит моложе, чем выглядела в 30-40 лет и ей пора менять «старичка» Галкина на нового молодого кавалера.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!