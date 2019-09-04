«Может, седьмая молодость пришла?» Алла Пугачева показала правдивое фото с веснушками

Поклонники Примадонны в очередной раз отметили ее тонкое чувство юмора и сделали ей множество комплиментов.

«Алла Борисовна, от Вас молодость и не уходит!!! Не выгонять же!», «Вы просто солнечная женщина на лице и в душе,вот вас солнышко и любит», «Ваша молодость и не уходила. Пою ваши песни вместе с Вами всю жизнь. Обожаю Вас и Вашу семью», «Народная Вы наша, никакие веснушки Вас не испортят, потому что любовь к вам она безгранична, добра вам здоровья и конечно же новых песен. Заждались мы что то.», - написали в комментариях.

Некоторые, особо остроумные подписчики отметили, что Алла Борисовна выглядит моложе, чем выглядела в 30-40 лет и ей пора менять «старичка» Галкина на нового молодого кавалера.