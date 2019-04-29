«Папа купил автомобиль»: Лиза и Гарри Галкины обзавелись собственными машинами

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили по автомобилю – игрушечному. Как и полагается мужчине, Гарри водит электровнедорожник и даже сам «ремонтирует» его, а Лиза умело рассекает на розовой карете. Традиционно Максим Галкин выложил видео с пятилетними детьми в Instagram.
Поклонники звездного семейства не остались в стороне и оставили под видео множество восторженных комментариев. Особенно всех поразило то, как лихо управляется со своим электрокаром Лиза. Девочка ловко переключает передачи и маневрирует на площадке. «Вот это асс!!!! Я в 40+ только научилась так делать», - написала актриса Елена Воробей.
Некоторые подписчики отметили, что вообще не умеют водить машины и начать стоит именно с такой маленькой милой кареты: «может тоже, с малого начать, с розовой кареты. глядишь, навык появится», - последовал комментарий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«О, уже сейчас можно водительское удостоверение Лизавете выдавать!», «Тот неловкий момент, когда ребёнок водит лучше многих взрослых», - умиляются подписчики умениям Лизы.
Максим Галкин видео и фото с детьми выкладывает практически каждый день. Ролики получаются всегда трогательными. Актер вообще чутко реагирует на все, что касается детей – и своих, и чужих. Напомним, недавно Максим высказал свою точку зрения насчет итогов голосования на проекте «Голос. Дети». Актер выступил с ярой защитой маленьких артистов, которых, по его мнению, незаслуженно обделили победой на проекте.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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