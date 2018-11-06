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«Особенный» сын Эвелины Бледанс написал песню и посвятил ее маме

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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6-летний Сема Семин представил свою песно про маму.

Поклонники Эвелины Бледанс часто восхищаются ее нежными отношениями с сыном. Сема родился особенным ребенком, и для него каждый шаг дается труднее. Родители, несмотря на развод, стараются делать все, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Недавно Сема Семин написал песню, которую записал на видео с папой и посвятил маме.

Отец юного музыканта, Александр Семин, присматривает за сыном, пока мама работает. «До самой поздней ночи я вчера вела очень красивый юбилей в Крыму, а тем временем в Москве пел мой Ангел», — написала актриса под видеороликом.

Скоро шестилетний мальчик пойдет в школу. Его мама тщательно выбирает ее по отзывам, общаясь с родителями других «особенных» детей.

Сын Эвелины Бледанс и Александра Семина родился 1 апреля 2012 года, о диагнозе будущего ребенка (у Семы синдром Дауна) актриса узнала на первом триместре беременности, но решила сохранить плод.

Сейчас актриса снова беременна. Решив, что хочет родить еще одного ребенка, звезда решилась на процедуру ЭКО. В эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она продемонстрировала процесс и позже сообщила положительный результат.

Третий ребенок Эвелины, 24-летний сын Николай, живет с отцом в Израиле.

Фото и видео: instagram

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