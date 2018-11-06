«Особенный» сын Эвелины Бледанс написал песню и посвятил ее маме

Отец юного музыканта, Александр Семин, присматривает за сыном, пока мама работает. «До самой поздней ночи я вчера вела очень красивый юбилей в Крыму, а тем временем в Москве пел мой Ангел», — написала актриса под видеороликом.

Скоро шестилетний мальчик пойдет в школу. Его мама тщательно выбирает ее по отзывам, общаясь с родителями других «особенных» детей.

Сын Эвелины Бледанс и Александра Семина родился 1 апреля 2012 года, о диагнозе будущего ребенка (у Семы синдром Дауна) актриса узнала на первом триместре беременности, но решила сохранить плод.

Сейчас актриса снова беременна. Решив, что хочет родить еще одного ребенка, звезда решилась на процедуру ЭКО. В эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она продемонстрировала процесс и позже сообщила положительный результат.

Третий ребенок Эвелины, 24-летний сын Николай, живет с отцом в Израиле.

Фото и видео: instagram