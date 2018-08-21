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49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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Актриса готовится стать матерью.

Эвелина Бледанс не перестает удивлять своих поклонников. Сначала актриса сообщила о разводе с Александром Семиным, после этого заявила о желании выйти замуж, а одним из потенциальных женихов она назвала 28-летнего актера Аристарха Венеса. Теперь же стало известно, что Эвелина мечтает стать матерью в третий раз — 49-летняя актриса перенесла процедуру ЭКО, на которой ее сопровождала съемочная группа программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», — призналась Бледанс.

Тем не менее, только через две недели будет известно, как прошла процедура искусственного оплодотворения. Имя вероятного будущего отца ребенка Эвелина предпочитает не называть, а на все вопросы о суррогатном материнстве отвечает, что способна сама выносить малыша. Гинеколог из клиники, в которую обратилась актриса, сообщила, что больше половины пациенток — ровесницы Бледанс, поэтому нет причины для переживаний.

Эвелина Бледанс — мама двоих детей. У актрисы есть 24-летний сын Николай от израильского бизнесмена Дмитрия и 6-летний «солнечный» сын Сема, с отцом которого, Александром Семиным, Эвелина рассталась год назад. Не так давно стало известно, что более двадцати лет назад в результате сильнейшего стресса у актрисы начались преждевременные роды и она родила недоношенную девочку, однако врачи констатировали смерть ребенка. Эвелина Бледанс и ее супруг Юрий Стыцковский даже не видели тела малютки. Лишь недавно актриса нашла в себе силы, чтобы рассказать об этом Андрею Малахову.

Фото: instagram

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