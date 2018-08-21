49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО

Эвелина Бледанс не перестает удивлять своих поклонников. Сначала актриса сообщила о разводе с Александром Семиным, после этого заявила о желании выйти замуж, а одним из потенциальных женихов она назвала 28-летнего актера Аристарха Венеса. Теперь же стало известно, что Эвелина мечтает стать матерью в третий раз — 49-летняя актриса перенесла процедуру ЭКО, на которой ее сопровождала съемочная группа программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», — призналась Бледанс.