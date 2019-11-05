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Оскар Кучера перестал скрывать имя 4-месячного сына и показал нежное фото с ним

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оскар Кучера с женой

Фото: Instagram Оскара Кучеры

45-летний Оскар Кучера назвал сына Марком.

Минувшим летом, 9 июля, популярный актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал о рождении сына. Имени ребенка он сообщать не стал, не спешил делиться и его фотографиями. Наконец, спустя 4 месяца, он опубликовал пост, которого ждали многие его поклонники.

На фото, автором которого стал известный «глянцевый» фотограф Филипп Гончаров, запечатлен сам шоумен, его супруга Юлия — и малыш.

«Знакомьтесь, Марк Кучера», — написал счастливый отец.

«Приятно познакомиться», «Добро пожаловать в мир Марк Кучера», «Ого, уже какой большой», «Марк Оскарович! Звучит гордо», «Марк Кучера, какое шикарное имя. Станет известным человеком», «Чувствую, это будет великий человек», «Какое красивое имя! Поздравляем от души! Пусть растет здоровеньким мальчиком», «Пусть будет здоровым и успешным», «Красивый семейный кадр», «Какая красивая семья! Какой достойный Папа, и шикарная мама с малышом», «Ну какая же у Вас стильная, красивая жена! Поздравляю с Марком», «Ну весь в отца! Молодцы....», «Пока что попа Марка, когда увидим сладенькое личико?», — обсуждают фолловеры.

Фото и видео: instagram

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