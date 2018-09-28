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Осенние стихи в исполнении Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной растрогали публику

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Максим Галкин показал, как его жена и дочь читают стихи, а сын им мешает.

Осень вступила в свои права во владениях семейства Пугачевых-Галкиных. Повзрослевшие дети придумывают себе веселые забавы, а родители с удовольствием участвуют в них. Сегодня шоумен Максим Галкин показал, как его супруга Алла Пугачева и их дочь Лиза читают грустные стихи, а проказник Гарри им мешает.

«Осеннее... 🍁🍂», — лаконично прокомментировал он.

Подписчики восхитились гармонией, которая царит в замке звезд: «Очень красивые дети у вас... очень приятно смотреть как вы уделяете им время!!!», «Очень воспитанные детки! Алла, Максим вы супер родители», «Какое правильное воспитание, Алле Борисовне и Вам можно написать книгу — методическую, как воспитывать детей, поражаюсь и восхищаюсь», «Какие же они разные! Наверное это и хорошо. Лиза романтичная фантазёрка! Гаррик реальный мальчуган», «Гарри прям настоящий мужичок ))) А Лиза — аристократка», «Лиза, так проникновенно рассказывает, со смыслом, словно ей не 5, а 15», «Голос Аллы... Она прочитала речитативом песню, которую я училась и пела в детском саду..... Я думала, что эту детскую песенку никто и не помнит . .надо же .....», «Благодарю! За эстетическое удовольствие!»

А как вы проводите осенние дни?

Фото и видео: instagram

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