Осенние стихи в исполнении Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной растрогали публику

Подписчики восхитились гармонией, которая царит в замке звезд: «Очень красивые дети у вас... очень приятно смотреть как вы уделяете им время!!!», «Очень воспитанные детки! Алла, Максим вы супер родители», «Какое правильное воспитание, Алле Борисовне и Вам можно написать книгу — методическую, как воспитывать детей, поражаюсь и восхищаюсь», «Какие же они разные! Наверное это и хорошо. Лиза романтичная фантазёрка! Гаррик реальный мальчуган», «Гарри прям настоящий мужичок ))) А Лиза — аристократка», «Лиза, так проникновенно рассказывает, со смыслом, словно ей не 5, а 15», «Голос Аллы... Она прочитала речитативом песню, которую я училась и пела в детском саду..... Я думала, что эту детскую песенку никто и не помнит . .надо же .....», «Благодарю! За эстетическое удовольствие!»

А как вы проводите осенние дни?

Фото и видео: instagram