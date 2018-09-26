«Высший пилотаж и фокусы»: Максим Галкин показал осенние развлечения своих детей

«Какие они у вас красивые детки!», «Сладенькие детки», «Лучший фокус, который я видела», «Фокус Гарри переплюнул высший пилотаж. Какой молодец», «Молодец Гарик! Супермальчик», «Гарри Гудини», «Умный, красивый ребенок!», «Просто милость какая то не реальная! Видно, что дети в любви и заботе растут.... Дай вам бог всего всего», «Смотреть, на ваши отношения с детьми, это просто класс!», «Максим! У ваших детей прекрасное воспитание! Браво!!», «Главное чтобы детки выросли счастливыми людьми», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram