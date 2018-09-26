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«Высший пилотаж и фокусы»: Максим Галкин показал осенние развлечения своих детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Максим Галкин показал, как развлекаются их с Аллой Пугачевой дети.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут открытыми и любознтельными. Родители много времени посвящают их развитию. Сегодня отец семейства показал, как малыши проводят осенние дни. «Высший пилотаж и фокусы», — прокомментировал он трогательное видео.

«Какие они у вас красивые детки!», «Сладенькие детки», «Лучший фокус, который я видела», «Фокус Гарри переплюнул высший пилотаж. Какой молодец», «Молодец Гарик! Супермальчик», «Гарри Гудини», «Умный, красивый ребенок!», «Просто милость какая то не реальная! Видно, что дети в любви и заботе растут.... Дай вам бог всего всего», «Смотреть, на ваши отношения с детьми, это просто класс!», «Максим! У ваших детей прекрасное воспитание! Браво!!», «Главное чтобы детки выросли счастливыми людьми», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram

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