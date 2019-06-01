«Гарри бурерожденный»: сын Максима Галкина оседлал дракона

Поклонники Максима Галкина знают, что шоумен входит в многомиллионную армию фанатов культового сериала «Игра престолов». Как выяснилось, в доме телеведущего есть собственные драконы — Максим опубликовал в Instagram несколько кадров с сыном, оседлавшим бронзовое существо. «Дракарис», — подписал снимки Галкин.
«Дракарис😉👍 Гарри бурерожденный, непалимый, король Миэрина, король андалов, ройнаров и Первых Людей, кхал Великого травяного моря, Разрушитель Оков и отец Драконов», «Джон Галкин, король Московской области!», «А они столько сезонов гадали, кто будет править на железном троне», «Настоящий Гарри Поттер! Повелитель дракарисов😄», «А где же ваша Дайнерис? Почему не фотографировалась на драконе?», «Миленько, когда есть свой дракон», «Первое фото мне показалось одно целое с дракарисом, ощущение, как будто то животное полностью слушается Гарри», «Как приручить дракона)))».
А вы смотрели «Игру престолов»?
Больше о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Instagram, YouTube
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