«Гарри бурерожденный»: сын Максима Галкина оседлал дракона

«Дракарис😉👍 Гарри бурерожденный, непалимый, король Миэрина, король андалов, ройнаров и Первых Людей, кхал Великого травяного моря, Разрушитель Оков и отец Драконов», «Джон Галкин, король Московской области!», «А они столько сезонов гадали, кто будет править на железном троне», «Настоящий Гарри Поттер! Повелитель дракарисов😄», «А где же ваша Дайнерис? Почему не фотографировалась на драконе?», «Миленько, когда есть свой дракон», «Первое фото мне показалось одно целое с дракарисом, ощущение, как будто то животное полностью слушается Гарри», «Как приручить дракона)))».