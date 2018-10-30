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Ольга Кабо нежно поздравила мужа с днем рождения и показала редкое фото с ним

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Кабо

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Муж Ольги Кабо отметил день рождения.

В своем блоге 50-летняя актриса Ольга Кабо часто делится фоторафиями семьи, но супруг — редкий участник съемок. «Для ТЕБЯ, Коленька) С Днем рождения!!!», — написала Ольга сегодня под нежным фото.

С бизнесменом Николаем Разгуляевым Ольга Кабо счастлива почти десять лет. Они встретились случайно: мужчина шел по улице, погруженный в свои дела, но вдруг понял, что очарован рассеянным взглядом спешащей куда-то незнакомки, в которой позже узнал известную актрису. Николай, прожив несколько лет в одиночестве, решил еще раз встретиться с Ольгой и подстроил «случайное» свидание. Пара сложилась и до сих пор живет в венчаном браке.

Николай старше Ольги на четыре года, у него трое взрослых детей. У Ольги тоже была взрослая дочь на момент встречи с бизнесменом, а в июле 2012 у них родился общий сын.

Фото: instagram

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