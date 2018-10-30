Ольга Кабо нежно поздравила мужа с днем рождения и показала редкое фото с ним

С бизнесменом Николаем Разгуляевым Ольга Кабо счастлива почти десять лет. Они встретились случайно: мужчина шел по улице, погруженный в свои дела, но вдруг понял, что очарован рассеянным взглядом спешащей куда-то незнакомки, в которой позже узнал известную актрису. Николай, прожив несколько лет в одиночестве, решил еще раз встретиться с Ольгой и подстроил «случайное» свидание. Пара сложилась и до сих пор живет в венчаном браке.

Николай старше Ольги на четыре года, у него трое взрослых детей. У Ольги тоже была взрослая дочь на момент встречи с бизнесменом, а в июле 2012 у них родился общий сын.