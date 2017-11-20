Актриса поздравила супруга с годовщиной венчания.

49-летняя актриса Ольга Кабо уже более восьми лет счастлива в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Будучи активным пользователем Instagram, Ольга часто публикует фотографии с детьми (19-летней Татьяной и 5-летним Виктором), показывает рабочие моменты, однако кадры с супругом появляются в блоге актрисы крайне редко. Тем не менее несколько часов назад знаменитость поздравила любимого мужа с годовщиной венчания, состоявшегося в 2009 году. «8 ЛЕТ НАЗАД МЫ ОБВЕНЧАЛИСЬ... ОЛЯ+КОЛЯ= ⛪ 🔔 💍 ❤️🙏», — подписала снимок из свадебной фотосессии для глянцевого журнала Ольга и дополнила словами из стихотворения Константина Бальмонта:

«Из древнего Молчания

Доходят голоса,

Зовут нас на венчание,

Идем, моя краса... Мы в таинстве венчания,

Мы стали два в одном.

Нас древнее Молчание

Окутало кругом...»