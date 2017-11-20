«Оля+Коля»: Ольга Кабо опубликовала редкое фото с любимым мужем
49-летняя актриса Ольга Кабо уже более восьми лет счастлива в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Будучи активным пользователем Instagram, Ольга часто публикует фотографии с детьми (19-летней Татьяной и 5-летним Виктором), показывает рабочие моменты, однако кадры с супругом появляются в блоге актрисы крайне редко. Тем не менее несколько часов назад знаменитость поздравила любимого мужа с годовщиной венчания, состоявшегося в 2009 году. «8 ЛЕТ НАЗАД МЫ ОБВЕНЧАЛИСЬ... ОЛЯ+КОЛЯ= ⛪ 🔔 💍 ❤️🙏», — подписала снимок из свадебной фотосессии для глянцевого журнала Ольга и дополнила словами из стихотворения Константина Бальмонта:
«Из древнего Молчания
Доходят голоса,
Зовут нас на венчание,
Идем, моя краса... Мы в таинстве венчания,
Мы стали два в одном.
Нас древнее Молчание
Окутало кругом...»
«Счастья на долгие годы», «Поздравляю!!!!!! Вы классная семья!!!», «Счастья, любви, взаимопонимания на многие лета», «Вместе и навсегда. В печали и радости. До конца, до Светлого Креста, пусть душа останется чиста», «Крепкие браки свершаются на небесах! Наши поздравления!!!» — фолловеры поздравили пару в комментариях.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram