Ольга Дроздова рассказала о семейной трагедии: «Я расплачивалась за свою ошибку»

Почти 25 лет назад, в 1994 году актриса Ольга Дроздова вышла замуж за коллегу со цеху Дмитрия Певцова. Будущие супруги познакомились на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Несмотря на заверения врачей, что все в порядке, долгое время они не могли стать родителями. Во время венчания батюшка объяснил женщине, почему.

«Я, как и многие девушки того поколения, по молодости и глупости сделала аборт. Ведь тогда запрещено было иметь детей на первых курсах института. Спустя годы я поняла, что расплачивалась за свою ошибку. <...> Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт — это тоже убийство. Тогда я, наверное, и осознала свою страшную ошибку», — призналась актриса Борису Корчевникову в ток-шоу «Судьба человека».

Через 15 лет Ольга все же стала мамой.

Фото: instagram