Ольга Арнтгольц показала редкое фото с подросшей дочерью
38-летняя Ольга Арнтгольц опубликовала фотографию, на которой присутствует ее 7-летняя дочь Анна.
Известная актриса Ольга Арнтгольц нечасто балует поклонников семейными фотографиями. Нежный кард, который она опубликовала на своей странице в Instagram, обещает собрать массу «лайков».
«Моя Любовь», — подписала кадр она.
«Красотки», «Глазенки-то какие пронзительные», — комментируют подписчики.
Фото: Instagram, Eastnews
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