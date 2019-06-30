В Сети обсуждают фото мужа и сына Ольги Арнтгольц

Актриса Ольга Арнтгольц – не самый активный пользователь Instagram. В блоге кинозвезды всего несколько кадров, опубликованных в течение последних семи лет. Кроме того, Ольга не афиширует личную жизнь. Однако на днях Ольга поделилась редким фото мужа, режиссера Дмитрия Петруня, и двухлетнего сына Акима. «Мои», — лаконично подписала снимок Арнтгольц.
«Мужчины», «Сладкие такие», «Прекрасные», — обсуждают кадр фолловеры актрисы.
Кинокарьера Ольги Арнтгольц началась в 1999 году с сериала «Простые истины», в котором будущая звезда снялась вместе со своей сестрой-близняшкой Татьяной.
Напомним, Ольга Арнтгольц была замужем за актером Вахтангом Беридзе. В 2013 году у пары родилась дочь Анна. Роман Ольги и Дмитрия начался в 2015 году, после съемок сериала «Офицерские жены». Годом позднее пара сыграла свадьбу, а 21 декабря 2016 года на свет появился их долгожданный сын.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!