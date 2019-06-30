В Сети обсуждают фото мужа и сына Ольги Арнтгольц

Актриса Ольга Арнтгольц – не самый активный пользователь Instagram. В блоге кинозвезды всего несколько кадров, опубликованных в течение последних семи лет. Кроме того, Ольга не афиширует личную жизнь. Однако на днях Ольга поделилась редким фото мужа, режиссера Дмитрия Петруня, и двухлетнего сына Акима. «Мои», — лаконично подписала снимок Арнтгольц.