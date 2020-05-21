«Самый сладкий, нежный и любимый мальчик»: Воеводина трогательно поздравила сына от экс-короля Малайзии

«Дорогой наш Леончик, наш родненький,самый сладкий, самый нежный и любимый мальчик, наш умняшка, мы поздравляем тебя с твоим первым днём рождения! Мы помним тот день ровно год назад, когда ты только родился и был таким маленьким, что мог уместиться на одной руке, когда ты ещё не мог открыть глаза. Мы все смотрели на тебя, а ты как-будто нам говорил «Ребята, подождите, ещё немного, и я встану и пойду...». И вот ты уже такой большой, и бегаешь сам на своих ножках, и разговариваешь, настоящий маленький мужчина! Мы все тебя очень любим - мама, бабушка, дедушка, тетя Саша, дядя Ваня, Лильчик и Рита - твои вторые «мамы», и вся наша большая семья и наши близкие друзья! Спасибо всем, кто со мной был в тот день и кто со мной рядом сегодня! Спасибо сыночек, что ты у меня есть! С твоим появлением моя жизнь изменилась в лучшую сторону! P.S. на видео Леон через час после того, как появился на свет», — написала Воеводина в Instagram, показав видео с новорожденным именинником и фото, на котором он позирует в праздничном белом костюме год спустя.