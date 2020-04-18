Оксана Самойлова показала нежное фото с двухмесячным красавцем-сыном

31-летняя Оксана Самойлова — мама четверых детей. Долгожданный сын красавицы и ее пока еще супруга, рэпера Джигана, родился 18 февраля. В субботу, 18 апреля, Давиду исполнилось два месяца, и, в честь этого Самойлова показала нежное фото с малышом. «Сегодня этому сладкому человеку 2 месяца))) Мой подарок с небес )) Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передаёт мне. Он пришёл в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас. Я не знаю, какова его миссия и предназначение, но оно у него определенно есть и сейчас оно очень тесно связано со мной. И я до сих пор не могу поверить, что у меня есть сын))) Мальчик, мужчина )) Я я его очень люблю )))», — написала Оксана.