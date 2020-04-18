Оксана Самойлова показала нежное фото с двухмесячным красавцем-сыном
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Фото: Instagram Оксаны Самойловой
31-летняя Оксана Самойлова — мама четверых детей. Долгожданный сын красавицы и ее пока еще супруга, рэпера Джигана, родился 18 февраля. В субботу, 18 апреля, Давиду исполнилось два месяца, и, в честь этого Самойлова показала нежное фото с малышом. «Сегодня этому сладкому человеку 2 месяца))) Мой подарок с небес )) Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передаёт мне. Он пришёл в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас. Я не знаю, какова его миссия и предназначение, но оно у него определенно есть и сейчас оно очень тесно связано со мной. И я до сих пор не могу поверить, что у меня есть сын))) Мальчик, мужчина )) Я я его очень люблю )))», — написала Оксана.
«Защитник! Я понимаю о чем ты говоришь ❤️🙏 растите большими! Здоровыми!» — написала Ида Галич.
«Ушёл один мужчина, появился другой защитник!», «Ваши дети растут как-то быстрее остальных😁❤️❤️❤️ такой большой уже», «Оксана, вы счастливая женщина! Ваши детки - самое большое богатство», «И похож он на маму», «Как он на Джигана похож», «Я уверена ,что Вы воспитаете его достойно», «Такой сладенький, голубоглазый мальчик», «И самый главный мужчина в жизни! Девочки, Вы сильные! Все получится! А мальчик будет Вашей опорой всегда», «Маленький принц», «Да, к мальчику у мамы всегда особые чувства😍 до рождения сына, думала, что больше буду любить дочку, но нет. К мальчику какая-то особая любовь», «Если Господь хочет защитить женщину, он даёт ей сына», «Как же он похож на вас 😍», «Настоящий мужчина растёт!!!» — комментируют подписчики. Напомним, после рождения сына Джиган ударился во все тяжкие. В начале апреля Оксана сделала громкое заявление о том, что разводится с отцом своих детей спустя десять лет брака. Многодетная мама не уточнила причины такого решения, однако заявила, что проживает «свой личный ад».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
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