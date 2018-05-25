Оксана Акиньшина впервые появилась на обложке журнала с детьми

Актриса Оксана Акиньшина нечасто показывает фотографии детей, довольно редко выходит с ними в свет, а снимки ее дочери почти не появляются в Сети. Но для обложки журнала ОК! звездная мама сделала исключение.

«В новом ОК! — Оксана АКИНЬШИНА впервые в фотосессии со своими детьми. И разговор наш о ее сегодняшней жизни в Швейцарии получился острый, динамичный, парадоксальный», — сообщил Вадим Верник, главный редактор журнала.