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Оксана Акиньшина впервые появилась на обложке журнала с детьми

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Фото из Instagram Оксаны Акиньшиной
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31-летняя актриса поучаствовала в первой семейной фотосессии для обложки.

Актриса Оксана Акиньшина нечасто показывает фотографии детей, довольно редко выходит с ними в свет, а снимки ее дочери почти не появляются в Сети. Но для обложки журнала ОК! звездная мама сделала исключение.

«В новом ОК! — Оксана АКИНЬШИНА впервые в фотосессии со своими детьми. И разговор наш о ее сегодняшней жизни в Швейцарии получился острый, динамичный, парадоксальный», — сообщил Вадим Верник, главный редактор журнала.

«Такие детки красивые! Как мама)», «Ого, красотка. Молодец. А кто ее муж?», «У нее трое?», «Я думала двое», — удивлены читатели.

«Начинала со Шнура, а закончила 3ся детьми», «У нее сынок на Пола Маккартни похож))», «Ну вон Шнур развелся-зажги,Ксюха,тряхни стариной», — обсуждают они возможные пути развития личной жизни звезды.

В интервью актриса призналась, что она и сама до сих пор не может поверить, что у нее уже трое детей. Старший сын Филипп родился в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым 2 июня 2009 года. Средний сын Константин и младшая дочь появились на свет в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани 15 января 2013 года и 29 января 2017 года.

Фото: instagram

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