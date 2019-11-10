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«Округленный животик или показалось?»: Викторию Лопыреву заподозрили в беременности

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

Модель примерила алое блестящее платье, подчеркнувшее изменившуюся фигуру.

36-летняя Виктория Лопырева в феврале 2019 года впервые стала мамой. Модель с удовольствием общается с подписчиками на тему материнства и даже как-то интересовалась, какая разница в возрасте должна быть между детьми. Недавно опубликованное в Instagram молодой мамы видео навело ее подписчиков на мысль, что у Марка Лео скоро появится братик или сестренка. «Friday vibes)», — подписала Виктория ролик, в котором исполняет восточный танец в облегающем алом блестящем платье.

«Беременная», «Мне одной кажется, что она беременна?», «Округлённый животик или мне показалось?», «Вика опять беременна?», «Вы снова беременны?», «Животик!», «Беременна? Живот большой такой», «Вика, Вы ждёте девочку?», — комментируют видео фолловеры.

Напомним, вокруг первой беременности модели разгорелся скандал, когда стало известно, кто является отцом ее будущего малыша. Как выяснилось, Виктория Лопырева закрутила роман с Игорем Булатовым, теперь уже бывшим мужем дочери владельца группы компаний «Ташир» Таты Карапетян, родившей ему двоих детей. Телеведущий Андрей Малахов в недавнем интервью Ксении Собчак рассказал, почему объявил Лопыревой бойкот: «Я очень дружу с Татой, и дружил с Игорем, как мне казалось. Я бывал на их праздниках. И когда ты (Виктория Лопырева — Прим.ред.) вроде бы числишься другом семьи, ходишь на одни и те же мероприятия, обслуживаешься бесплатно в салоне, где делаешь все процедуры, а уводишь у беременной жены мужа из семьи... она была лицом этого салона. Она дружила с Татой, дружила с Этери. Была подругой семьи».

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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