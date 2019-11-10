«Округленный животик или показалось?»: Викторию Лопыреву заподозрили в беременности

«Беременная», «Мне одной кажется, что она беременна?», «Округлённый животик или мне показалось?», «Вика опять беременна?», «Вы снова беременны?», «Животик!», «Беременна? Живот большой такой», «Вика, Вы ждёте девочку?», — комментируют видео фолловеры.

Напомним, вокруг первой беременности модели разгорелся скандал, когда стало известно, кто является отцом ее будущего малыша. Как выяснилось, Виктория Лопырева закрутила роман с Игорем Булатовым, теперь уже бывшим мужем дочери владельца группы компаний «Ташир» Таты Карапетян, родившей ему двоих детей. Телеведущий Андрей Малахов в недавнем интервью Ксении Собчак рассказал, почему объявил Лопыревой бойкот: «Я очень дружу с Татой, и дружил с Игорем, как мне казалось. Я бывал на их праздниках. И когда ты (Виктория Лопырева — Прим.ред.) вроде бы числишься другом семьи, ходишь на одни и те же мероприятия, обслуживаешься бесплатно в салоне, где делаешь все процедуры, а уводишь у беременной жены мужа из семьи... она была лицом этого салона. Она дружила с Татой, дружила с Этери. Была подругой семьи».