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«Бесплатно обслуживалась в салоне его беременной жены»: Малахов шокировал Собчак словами о коварстве Лопыревой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

Андрей Малахов объяснил, почему устроил бойкот Виктории Лопыревой.

Скандал с беременностью модели Виктории Лопыревой от женатого бизнесмена Игоря Булатова в свое время обсуждали многие СМИ. Однако ее давний приятель Андрей Малахов старается лишний раз не комментировать эту ситуацию. В шоу Ксении Собчак шоумен объяснил, почему он занял такую позицию.

«Это может быть и вписывается в мою программу, если бы я не видел всю ситуацию изнутри», — ответил Андрей на вопрос о том, почему он не сделал ни одного эфира про Викторию.

«Я очень дружу с Татой, и дружил с Игорем, как мне казалось. Я бывал на их праздниках. И когда ты (Виктория Лопырева — Прим.ред.) вроде бы числишься другом семьи, ходишь на одни и те же мероприятия, обслуживаешься бесплатно в салоне, где делаешь все процедуры, а уводишь у беременной жены мужа из семьи... она была лицом этого салона. Она дружила с Татой, дружила с Этери. Была подругой семьи», — шокировал он Ксению.

Андрей Малахов объяснил, что для него делать шоу об этой семейной трагедии означает популяризировать движение «давай уведем у беременной женщины мужа из семьи».

Самым лучшим наказанием для бывшей подруги он считает бойкот: «Лучшим наказанием для нее будет полное отсутствие во всех СМИ. Без СМИ Вика Лопырева просто красивая девушка».

Фото и видео: instagram

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