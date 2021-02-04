Охранник в России отказался пустить рожающую женщину в роддом

Беременная прибыла в перинатальный центр из Кировска около часа ночи. Охранник не впустил ее в здание, и россиянка начала рожать на улице. Возле роддома в Гатчине расположена станция скорой помощи. Медики бригады скорой помощи приняли роды в машине и передали ребенка своим коллегам.

По данным канала, охранник не предупреждал руководство центра о рожающей женщине. По каким причинам он не впустил ее в роддом, неизвестно. В отношении сотрудника назначена проверка.