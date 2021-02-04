Охранник в России отказался пустить рожающую женщину в роддом
Беременная прибыла в перинатальный центр из Кировска около часа ночи. Охранник не впустил ее в здание, и россиянка начала рожать на улице. Возле роддома в Гатчине расположена станция скорой помощи. Медики бригады скорой помощи приняли роды в машине и передали ребенка своим коллегам.
По данным канала, охранник не предупреждал руководство центра о рожающей женщине. По каким причинам он не впустил ее в роддом, неизвестно. В отношении сотрудника назначена проверка.
Ранее жительница Великобритании Даниэль Джонс, не знавшая, что ждет ребенка, умерла после неожиданных родов.
Девушка из английского города Бристоль не догадывалась, что носит под сердцем малыша: ее молодой человек и родители также не могли предположить, что 18-летняя Даниэль беременна. Роды начались дома, мальчик появился на свет до прибытия машины скорой помощи, которая увезла Джонс в больницу. Состояние пациентки серьезно ухудшилось, несмотря на все старания медиков, спасти ее не удалось.
Фото: pixabay.com
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