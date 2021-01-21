Девушка не заметила беременности и скончалась после внезапных родов
Девушка из английского города Бристоль не догадывалась, что носит под сердцем малыша: ее молодой человек и родители также не могли предположить, что 18-летняя Даниэль беременна. Роды начались дома, мальчик появился на свет до прибытия машины скорой помощи, которая увезла Джонс в больницу. Состояние пациентки серьезно ухудшилось, несмотря на все старания медиков, спасти ее не удалось.
Her baby boy survived and remains in hospital https://t.co/4eNLcT8KZd— Metro (@MetroUK) January 19, 2021
Сын Джонс, которому дали имя Дэнни, остался жив. Возлюбленный британки Оззи Годфри чувствует себя «сломленным» после ее смерти. «Покойся с миром, детка, я не могу поверить, что потерял тебя. Я любил тебя больше всего на свете и буду присматривать за нашим малышом, который родился сегодня», - написал он в социальной сети.
Близкие девушки начали собирать средства на погребение и вещи для ребенка. «Дэнни по-прежнему в больнице, и у семьи для него ничего нет, потому что о беременности не было известно», - пишет издание.
Ранее девушка вышла из комы и узнала, что беременна от незнакомого мужчины. Джемма Холмс была в отношениях, когда в сентябре 2013 года ехала на работу и разбилась на мопеде в столкновении с машиной. Британка получила ужасные повреждения, в том числе травму позвоночника, а когда очнулась спустя три месяца, поняла, что не помнит три последних года своей жизни, включая отца своего будущего ребенка.
Фото: pixabay.com
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