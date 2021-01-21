passion.ru

Девушка не заметила беременности и скончалась после внезапных родов

Жительница Великобритании Даниэль Джонс не знавшая, что ждет ребенка, умерла после неожиданных родов, пишет Metro.

Девушка из английского города Бристоль не догадывалась, что носит под сердцем малыша: ее молодой человек и родители также не могли предположить, что 18-летняя Даниэль беременна. Роды начались дома, мальчик появился на свет до прибытия машины скорой помощи, которая увезла Джонс в больницу. Состояние пациентки серьезно ухудшилось, несмотря на все старания медиков, спасти ее не удалось.

Сын Джонс, которому дали имя Дэнни, остался жив. Возлюбленный британки Оззи Годфри чувствует себя «сломленным» после ее смерти. «Покойся с миром, детка, я не могу поверить, что потерял тебя. Я любил тебя больше всего на свете и буду присматривать за нашим малышом, который родился сегодня», - написал он в социальной сети.

Близкие девушки начали собирать средства на погребение и вещи для ребенка. «Дэнни по-прежнему в больнице, и у семьи для него ничего нет, потому что о беременности не было известно», - пишет издание.

Ранее девушка вышла из комы и узнала, что беременна от незнакомого мужчины. Джемма Холмс была в отношениях, когда в сентябре 2013 года ехала на работу и разбилась на мопеде в столкновении с машиной. Британка получила ужасные повреждения, в том числе травму позвоночника, а когда очнулась спустя три месяца, поняла, что не помнит три последних года своей жизни, включая отца своего будущего ребенка.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!