Девушка не заметила беременности и скончалась после внезапных родов

Сын Джонс, которому дали имя Дэнни, остался жив. Возлюбленный британки Оззи Годфри чувствует себя «сломленным» после ее смерти. «Покойся с миром, детка, я не могу поверить, что потерял тебя. Я любил тебя больше всего на свете и буду присматривать за нашим малышом, который родился сегодня», - написал он в социальной сети.

Близкие девушки начали собирать средства на погребение и вещи для ребенка. «Дэнни по-прежнему в больнице, и у семьи для него ничего нет, потому что о беременности не было известно», - пишет издание.

Ранее девушка вышла из комы и узнала, что беременна от незнакомого мужчины. Джемма Холмс была в отношениях, когда в сентябре 2013 года ехала на работу и разбилась на мопеде в столкновении с машиной. Британка получила ужасные повреждения, в том числе травму позвоночника, а когда очнулась спустя три месяца, поняла, что не помнит три последних года своей жизни, включая отца своего будущего ребенка.