«Одни пацаны дома»: Михаил Боярский рассказал о беременности Елизаветы Боярской

В первых числах сентября СМИ стало известно о беременности 32-летней актрисы Елизаветы Боярской. Новость подтвердили в театре, но до сегодняшнего дня никто из семьи не комментировал эту информацию. Молчание нарушил отец актрисы Михаид Боярский, сообщив, что актриса ждет сына.
«Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома — старший сын и муж», — поделился он с сайтом «КП».
Михаил Боярский заверил журналистов, что Лиза чувствует себя хорошо и пока не оставляет работу. Отец переживает за дочь и будущего внука, советует ей с осторожностью относиться к своему здоровью, беречь себя.
«Это радостное событие. Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего — новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь», — уточнил он.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже 8 лет. До встречи с будущим мужем у актрисы был роман с Данилой Козловским, а ее будущий избранник уже имел опыт семейной жизни с актрисой Яной Секстой.
Поздравляем красивую пару!
Фото: instagram