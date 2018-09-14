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«Одни пацаны дома»: Михаил Боярский рассказал о беременности Елизаветы Боярской

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елизаветы Боярской

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Михаил Боярский раскрыл пол будущего ребенка дочери.

В первых числах сентября СМИ стало известно о беременности 32-летней актрисы Елизаветы Боярской. Новость подтвердили в театре, но до сегодняшнего дня никто из семьи не комментировал эту информацию. Молчание нарушил отец актрисы Михаид Боярский, сообщив, что актриса ждет сына.

«Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома — старший сын и муж», — поделился он с сайтом «КП».

Михаил Боярский заверил журналистов, что Лиза чувствует себя хорошо и пока не оставляет работу. Отец переживает за дочь и будущего внука, советует ей с осторожностью относиться к своему здоровью, беречь себя.

«Это радостное событие. Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего — новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь», — уточнил он.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже 8 лет. До встречи с будущим мужем у актрисы был роман с Данилой Козловским, а ее будущий избранник уже имел опыт семейной жизни с актрисой Яной Секстой.

Поздравляем красивую пару!

Фото: instagram

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