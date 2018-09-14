«Одни пацаны дома»: Михаил Боярский рассказал о беременности Елизаветы Боярской

В первых числах сентября СМИ стало известно о беременности 32-летней актрисы Елизаветы Боярской. Новость подтвердили в театре, но до сегодняшнего дня никто из семьи не комментировал эту информацию. Молчание нарушил отец актрисы Михаид Боярский, сообщив, что актриса ждет сына.

«Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома — старший сын и муж», — поделился он с сайтом «КП».

Михаил Боярский заверил журналистов, что Лиза чувствует себя хорошо и пока не оставляет работу. Отец переживает за дочь и будущего внука, советует ей с осторожностью относиться к своему здоровью, беречь себя.