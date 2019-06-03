«Ну очень юная гольфистка»: Игорь Николаев поделился трогательными фотографиями трехлетней дочери

Трехлетняя Вероника — дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой — весьма активная и любознательная девочка. Еще весной папа приучал ее к гольф-карам, и вот что из этого вышло.
«Ну очень юная гольфистка!) Пока не ждите от нас побед и рекордов! Нам же только три и семь!) Мы только начинаем», — написал гордый отец под серией снимков очень деловой малышки на поле, которая совсем недавно увлекалась и теннисом.
«Такая умничка! Никуся», «Какой вы папа, классный», «Молодец ребенок!!! Самое главное-есть желание заниматься!!!», «Главное — настрой на победу», — комментируют подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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