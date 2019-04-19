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19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Владимир Пресняков показал фото с сыном: «Мама на Гастролях а мы в cirque du Soleil».

Игорь Николаев — с дочкой: «Сезон гольф-кара открыт!) Конечно, рановато! И прохладновато! Но уж очень захотелось прокатиться».

Ида Кехман поделилась забавным снимком с дочкой: «Обсуждаем Итоги Недели».

Молодая мама Саша Савельева показала фото с прогулки.

Катя Лель похвасталась красавицей-дочкой:

Влад Соколовский показал, как гуляет с малышкой:

Катерина Шпица показала вид с небоскреба: «Луна ближе на 90 этаже. Полнолуние настало, и полегчало! Ощутимо».

Татьяна Навка показала фото из повседневной жизни: «Ночь пятницы в ДЕПО».

Ольга Бузова в платье принцессы попала впросак:

Мария Кожевникова тоже решила стать принцессой: «Меган Маркл, конечно, открыла ящик Пандоры. Я тоже решила после 30 стать прЫнцессой. Вот так, с короной на голове, я провожаю своих сыновей в детский сад‼️Дети сильно удивились».

Юлия Высоцкая поделилась романтическим снимком: «Выходные будут рабочими!»

Ирина Шейк показала свой выходной.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали новое позитивное видео:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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