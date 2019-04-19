19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Владимир Пресняков показал фото с сыном: «Мама на Гастролях а мы в cirque du Soleil».
Игорь Николаев — с дочкой: «Сезон гольф-кара открыт!) Конечно, рановато! И прохладновато! Но уж очень захотелось прокатиться».
Ида Кехман поделилась забавным снимком с дочкой: «Обсуждаем Итоги Недели».
Молодая мама Саша Савельева показала фото с прогулки.
Катя Лель похвасталась красавицей-дочкой:
Влад Соколовский показал, как гуляет с малышкой:
На днях дочь продемонстрировала мне свою растяжку))) Недавно, в компании друзей, обсуждали какой спорт для детей лучше всего. Выявили, что самый популярный спорт для девочек - художественная гимнастика, спортивные танцы и фигурное катание. Мия по своей натуре - лидер, так что уверен, что она сама даст нам понять, что ей ближе всего) А куда вы бы отдали своего ребёнка и почему? #миясоколовская #владсоколовский #дети #доча #дочка #доченька #девочка #ребенок #спорт #родители
Катерина Шпица показала вид с небоскреба: «Луна ближе на 90 этаже. Полнолуние настало, и полегчало! Ощутимо».
Татьяна Навка показала фото из повседневной жизни: «Ночь пятницы в ДЕПО».
Ольга Бузова в платье принцессы попала впросак:
Мария Кожевникова тоже решила стать принцессой: «Меган Маркл, конечно, открыла ящик Пандоры. Я тоже решила после 30 стать прЫнцессой. Вот так, с короной на голове, я провожаю своих сыновей в детский сад‼️Дети сильно удивились».
Юлия Высоцкая поделилась романтическим снимком: «Выходные будут рабочими!»
Ирина Шейк показала свой выходной.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали новое позитивное видео:
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram