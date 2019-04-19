19 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

На днях дочь продемонстрировала мне свою растяжку))) Недавно, в компании друзей, обсуждали какой спорт для детей лучше всего. Выявили, что самый популярный спорт для девочек - художественная гимнастика, спортивные танцы и фигурное катание. Мия по своей натуре - лидер, так что уверен, что она сама даст нам понять, что ей ближе всего) А куда вы бы отдали своего ребёнка и почему? #миясоколовская #владсоколовский #дети #доча #дочка #доченька #девочка #ребенок #спорт #родители

Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) 19 Апр 2019 в 1:47 PDT