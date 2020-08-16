Решетова заявила, что не хочет возвращаться в Москву: «Боже упаси. Слишком сильный контраст»

Соотечественники с Анастасией согласны. Никто не хочет возвращаться домой. Сезон отпусков из-за пандемии в этом году выдался очень коротким, поэтому публика еще явно не нагулялась.

«Да конечно, нафиг Москва, если можно на солнышке лежать, не париться. Только по мужу по любому скука», «Лучше на отдыхе застрять», «Я бы приехала через год, когда точно все уляжется», — оставляют комментарии подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Анастасия Решетова - подруга рэпера Тимати. У пары в 2019 году родился сын Ратмир. Также у исполнителя есть дочь Алиса от его бывшей девушки Алены Шишковой.