Решетова заявила, что не хочет возвращаться в Москву: «Боже упаси. Слишком сильный контраст»

Решетова заявила, что не хочет возвращаться в Москву: «Боже упаси. Слишком сильный контраст»
Фото: Instagram/ @volkonskaya.reshetova
В последнее время слухов о разладе между Тимати и Анастасией Решетовой все больше, а спутница рэпера только подогревает интерес публики к происходящему. Сначала слишком сухо поздравила любимого с днем рождения, теперь и вовсе заявляет, что не хочет возвращаться домой в Москву.
«Не устала ли я отдыхать? Если честно, ни капли. Сижу здесь максимально долго так как неизвестно, когда теперь появится возможность покинуть Москву в следующий раз... Говорят, меня могут посадить на двухнедельный карантин по возвращении. Боже упаси. Случится слишком сильный контраст», — заявила модель на своей странице в Инстаграм.
Соотечественники с Анастасией согласны. Никто не хочет возвращаться домой. Сезон отпусков из-за пандемии в этом году выдался очень коротким, поэтому публика еще явно не нагулялась.
«Да конечно, нафиг Москва, если можно на солнышке лежать, не париться. Только по мужу по любому скука», «Лучше на отдыхе застрять», «Я бы приехала через год, когда точно все уляжется», — оставляют комментарии подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Анастасия Решетова - подруга рэпера Тимати. У пары в 2019 году родился сын Ратмир. Также у исполнителя есть дочь Алиса от его бывшей девушки Алены Шишковой.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!