«Нет входов папараццию»: Лиза Галкина не разрешает папе снимать свои игры

«Это же какой-то религиозный конфликт? «Нет входов Папе Рацию»?», «Лиза это точно будущая великая актриса», «Написано же ПОТЯНИ ЗА ВЕРЕВАЧКУ», «Папа подрабатывает папарациями?», «Хоть Лиза даст нам настроение.. молодец», «Да, Максим...карантин для всех🙌», «Правильно, папарациям нечего нарушать личное пространство», «Молодец! Самосохранение», «Папа, не мешай играть😂», «Папа уже надоел😂», «Карантин, папарацци, соблюдайте личное пространство», «Лиза молодец, изолировалась», «"Не вход папарацци", сейчас дети такие слова с детства знают🤣», «Мог ли Галкин подумать,что будет чувствовать себя папарацци😂🔥», — пишут фолловеры.

Напомним, Максим Галкин и его семья ответственно подошли к вопросу самоизоляции. Лишь единожды шоумен нарушил режим, чтобы стать гостем шоу «Вечерний Ургант», где рассказал, как проходят его будни в замке.