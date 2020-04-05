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«Нет входов папараццию»: Лиза Галкина не разрешает папе снимать свои игры

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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина

Шоумен поделился новым роликом с участием шестилетней дочери.

Шестилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза самоизолировалась в самодельном шалаше для игр. Знаменитый папа хотел снять на видео изобретение дочери, однако девочка запретила ему. «Папа, нет входов папараццию», — заявила Лиза и закрыла «окно». «Карантин. Нет входóв никóму! 😷 #карантин», – подписал публикацию комик.

«Это же какой-то религиозный конфликт? «Нет входов Папе Рацию»?», «Лиза это точно будущая великая актриса», «Написано же ПОТЯНИ ЗА ВЕРЕВАЧКУ», «Папа подрабатывает папарациями?», «Хоть Лиза даст нам настроение.. молодец», «Да, Максим...карантин для всех🙌», «Правильно, папарациям нечего нарушать личное пространство», «Молодец! Самосохранение», «Папа, не мешай играть😂», «Папа уже надоел😂», «Карантин, папарацци, соблюдайте личное пространство», «Лиза молодец, изолировалась», «"Не вход папарацци", сейчас дети такие слова с детства знают🤣», «Мог ли Галкин подумать,что будет чувствовать себя папарацци😂🔥», — пишут фолловеры.

Напомним, Максим Галкин и его семья ответственно подошли к вопросу самоизоляции. Лишь единожды шоумен нарушил режим, чтобы стать гостем шоу «Вечерний Ургант», где рассказал, как проходят его будни в замке.

Как еще развлекается семья Максима Галкина во время самоизоляции, вы можете узнать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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