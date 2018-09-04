Нелли Ермолаева с Кириллом Андреевым крестили сына и показали трогательные фотографии

Этой зимой, 9 февраля, экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева стала мамой. Сына, который появился на свет в одной из элитных клиник Майами, назвали Мирон. На днях мальчик прошел обряд крещения.

«Пусть греет сверху чистый веры свет, сынок!» — написал Андреев в Instagram. «Мой ангелочек», — добавила Ермолаева нежности в своем блоге.