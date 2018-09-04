Нелли Ермолаева с Кириллом Андреевым крестили сына и показали трогательные фотографии

Этой зимой, 9 февраля, экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева стала мамой. Сына, который появился на свет в одной из элитных клиник Майами, назвали Мирон. На днях мальчик прошел обряд крещения.
«Пусть греет сверху чистый веры свет, сынок!» — написал Андреев в Instagram. «Мой ангелочек», — добавила Ермолаева нежности в своем блоге.
На руках держу подарок Божий🙏 Человека крошечного очень🙏 Счастье материнское тревожно: Как тебя воспитывать, сыночек? Как вложить в доверчивую душу Хоть начатки вечных Божьих истин, Научить Евангелие слушать И хранить себя святым и чистым! Я хочу, чтоб ты любил рассветы, Чтоб прислушивался к птице каждой, Даже зеленеющая ветка О своём Творце тебе расскажет. Воспитать христианина-сложно, Разве всё учтёшь и всё запомнишь… Но ведь ты, сынок,- подарок Божий, И надеюсь я на Божью помощь🙏 foto. : @lenagernovich
Крестными мамой и папой стали фотограф Татьяна Рыжикова и друг семьи Дeниc Kaзaрьян.
Фото и видео: instagram