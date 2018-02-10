Телеведущая и экс-участница телестройки родила сына в одной из американских клиник.

О своем решении рожать в США Нелли Ермолаева сообщила несколько недель назад в социальной сети: «Мы улетаем в #Miami за новой жизнью✈️❤️ Летим на самую главную встречу в нашей жизни ❤️🙏🏻👼🏻 Мне не верится , а с другой стороны, я жду не дождусь, когда услышу первый крик... когда расцелую мои пяточки... пишу и слезы наворачиваются... Будем вести оттуда репортаж о нашей жизни 🎥😍И чуть позже расскажу все подробности, почему мы выбрали для родов Майями🌴 Все справки от врачей у меня на руках, никаких противопоказаний нет к перелету🙌🏻 Мы проконсультировались с самыми лучшими специалистами 🙌🏻 Единственное, что сейчас мне нужно, — это полностью расслабиться и получать удовольствие от полёта ✈️😜 Муж рядом, малыш со мной и мысли о прекрасном будущем не выходят у меня из головы) Пристегнитесь , нас ждёт увлекательное путешествие — длиною в 3 месяца».

Фото: instagram