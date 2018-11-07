«Не хочу в садик, хочу в Дубай»: младшая дочь Ксении Бородиной удивила родителей своими капризами

На прошлой неделе дружное семейство Ксении Бородиной и Курбана Омарова посетило ОАЭ в рамках фестиваля PaRus. «Русские песни на чужой земле вызывают бурю эмоций», — поделился впечатлениями папа двухлетней Теи, которая так впечатлилась отдыхом, что не смогла смириться с возвращением в холодную Москву. Малышка удивила родителей своими капризами, ведь совсем скоро в столице и области ляжет снег и можно будет играть в снежки и лепить снеговиков.
«Слезы всех женщин этой осенью, кто очень хотел в Дубаи», — смеется мама над забавным видеороликом, снятым папой.
В комментариях, как всегда, бушуют страсти. Одни подписчики жалеют крошку: «Слезки то какие горючие божечки)))», «Сладкая девочка, кто обидел котеночка!!!», «Ииииии малипуська такая каесенькая. В Дубаи хочет! Конечно хочет там тепло и уютно, море, басик, фрукты! Детки всегда просятся в тепло. И смешно и так жалко ииии», «Какая она сладкая». Другие считают, что девочка растет слишком капризной: «Фу, ибалованный ребенок. Некоторые только в речках купаются, а эта ноет», «Кто по Дубаю плачет, а кто то хлеб с водой не могут найти чтобы покушать», «Зажрались детки однако», «Избалованные детишки, которые постоянно на отдыхе. Дай Бог всем так жить».
В декабре Теоне исполнится три годика. А о чем просили родителей вы в этом возрасте?
Фото и видео: instagram