«Не хочу в садик, хочу в Дубай»: младшая дочь Ксении Бородиной удивила родителей своими капризами

На прошлой неделе дружное семейство Ксении Бородиной и Курбана Омарова посетило ОАЭ в рамках фестиваля PaRus. «Русские песни на чужой земле вызывают бурю эмоций», — поделился впечатлениями папа двухлетней Теи, которая так впечатлилась отдыхом, что не смогла смириться с возвращением в холодную Москву. Малышка удивила родителей своими капризами, ведь совсем скоро в столице и области ляжет снег и можно будет играть в снежки и лепить снеговиков.

«Слезы всех женщин этой осенью, кто очень хотел в Дубаи», — смеется мама над забавным видеороликом, снятым папой.