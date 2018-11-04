Полина Гагарина, Григорий Лепс, финалисты шоу «Голос» и другие звезды выступили на фестивале PaRUS в Дубае

Вот уже второй год в рамках фестиваля PaRUS российские звезды отправляются в Объединенные Арабские Эмираты. Там, в ярком и жарком Дубае, они выступают для почитателей российской поп- и рок-музыки. В этом году, 1, 2 и 3 ноября, на побережье Персидского залива звучали хиты Григория Лепса, группы «Руки Верх», Полины Гагариной, Егора Крида, Веры Брежневой, Сати Казановой, Дмитрия Колдуна, Согдианы, Елены Север, ЮрКисса, ВладиМира, Сереги, Artik & Asti, Жасмин и даже ДДТ.

Гости мероприятия познакомились с творчеством финалистов телевизионного шоу «Голос» — Шарипа Умханова, Данилы Буранова и певицы Romadi. Энергичный тон задавал балет TODES c хореографической постановкой Аллы Духовой.

Открывал фестиваль народный артист России Илья Резник, прочитав со сцены посвященные этому знаковому событию стихи собственного сочинения.

Открытая площадка для выступлений была расположена напротив самого фешенебельного отеля в мире — Burj al Arab, на территории пятизвездочного гостиничного комплекса Jumeirah Beach.