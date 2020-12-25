Названы сроки проведения ЕГЭ в 2021 году

По его словам, дополнительный этап будет проведен с 12 по 17 июля. При этом досрочный этап экзамена в следующем году отменен вовсе.

Кроме того, не будет базового экзамена по математике. Итоговое сочинение или изложение в 2021 году школьники смогут написать во второй половине апреля. Как сообщает РИА Новости, выпускники, не собирающиеся поступать в высшее образовательные учреждения, смогут сдать ЕГЭ с 24 по 28 мая. Им предстоит проверить свои знания по русскому языку и математике.