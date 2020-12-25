Названы сроки проведения ЕГЭ в 2021 году
По его словам, дополнительный этап будет проведен с 12 по 17 июля. При этом досрочный этап экзамена в следующем году отменен вовсе.
Кроме того, не будет базового экзамена по математике. Итоговое сочинение или изложение в 2021 году школьники смогут написать во второй половине апреля. Как сообщает РИА Новости, выпускники, не собирающиеся поступать в высшее образовательные учреждения, смогут сдать ЕГЭ с 24 по 28 мая. Им предстоит проверить свои знания по русскому языку и математике.
Дети, окончившие девятый класс, в рамках Основного государственного экзамена также будут сдавать только русский язык и математику. Для них досрочный период проведения экзаменов также отменен. Меры приняты в связи с пандемией коронавируса.
В России до 1 января 2022 года продлили санитарные правила на период пандемии для детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования.
Запрещены мероприятия с участием нескольких классов или групп. Кроме того, учебные заведения должны измерять температуру и проводить усиленную уборку. Они могут устанавливать очный или дистанционный форматы обучения. Решение об этом будут принимать региональные власти.
Фото: pixabay.com
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