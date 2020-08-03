Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка: новые подробности

На днях в Сети вновь появились слухи о второй беременности 38-летней Натальи Подольской — и, похоже, в этот раз они окажутся правдой. Как сообщает портал StarHit со ссылкой на источник из окружения пары, супруги действительно ждут малыша: «Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время», — цитирует издание собеседника.