«Настроение декабрьское и шоколадное»: Максим Галкин показал, как его сын радуется зиме и сладостям

«Гарри такой славный, воспитанный, добрый мальчишка», «Ты мой золотой», «Максим, неужели я встретила того, кто не любит шоколад! Ура! Я не одна!», «Гарри прекрасный мальчик. Радуется зиме и ест шоколад. Ура!», «Как можно шоколад не любить?», — написали Максиму в комментариях.

А на днях Максим Галкин показывал, как его сын изобрел собственный музыкальный инструмент, соорудив на лестнице звонницу.