«Настроение декабрьское и шоколадное»: Максим Галкин показал, как его сын радуется зиме и сладостям
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик с Гарри, который радуется приходу зимы и снегу и одновременно большой плитке шоколада.
«Настроение вчерашнее, декабрьское, шоколадное. Сразу скажу, что Гарри мне шоколад не предлагает, потому что знает, что я его не люблю», — рассказал Максим Галкин.
«Гарри такой славный, воспитанный, добрый мальчишка», «Ты мой золотой», «Максим, неужели я встретила того, кто не любит шоколад! Ура! Я не одна!», «Гарри прекрасный мальчик. Радуется зиме и ест шоколад. Ура!», «Как можно шоколад не любить?», — написали Максиму в комментариях.
А на днях Максим Галкин показывал, как его сын изобрел собственный музыкальный инструмент, соорудив на лестнице звонницу.
Фото и видео: Instagram
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