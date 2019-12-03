6-летний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина построил в замке звонницу: «Как в храме!»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Максима Галкина
Гарри Галкин изобрел гибрид лестницы и мини-звонницы.
«Гарри сам разработал проект и построил в детской на лестнице звонницу», — пояснил гордый папа.
«Какой разносторонне развитый ребенок», «Какая фантазия! И воплощение! Браво», «Как в храме! Умничка», «Чудесный Гарри», «Такой молодец просто лучше всех», «Может растет инженер, а не артист», «Инженер-конструктор растет», «Может будет изобретателем, он тянется к технике», «Прям инженер конструктор и музыкант в одном лице! Вообще, удивительные дети», «Кажется, он хочет стать звонарем», «Прям до мурашек», — комментируют восхищенные подписчики.
А как считаете вы, Гарри станет инженером, артистом или звонарем?
Фото и видео: instagram
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