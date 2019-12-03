6-летний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина построил в замке звонницу: «Как в храме!»

«Гарри сам разработал проект и построил в детской на лестнице звонницу», — пояснил гордый папа.

«Какой разносторонне развитый ребенок», «Какая фантазия! И воплощение! Браво», «Как в храме! Умничка», «Чудесный Гарри», «Такой молодец просто лучше всех», «Может растет инженер, а не артист», «Инженер-конструктор растет», «Может будет изобретателем, он тянется к технике», «Прям инженер конструктор и музыкант в одном лице! Вообще, удивительные дети», «Кажется, он хочет стать звонарем», «Прям до мурашек», — комментируют восхищенные подписчики.

А как считаете вы, Гарри станет инженером, артистом или звонарем?