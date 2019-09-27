«Надюшу не узнать»: 5-летняя дочь Татьяны Навки преобразилась для участия в мамином шоу

Чуть больше месяца назад, 21 августа, дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова исполнилось пять лет. Уже три года девочка занимается фигурным катанием, и теперь готовится к дебюту в мамином ледовом шоу — новой сказке на льду «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств».

«Дел еще очень много, работа кипит, но у меня есть повод для гордости и радости, и сюрприз для вас!!! В этой сказке состоится ДЕБЮТ одной юной фигуристки! Да, моя Надюша будет участвовать!!! Для нее это пока увлекательное и интересное приключение, съемки ролика шли довольно долго, до позднего вечера, но мой маленький ангел успешно со всем справилась на все 100%», — написала Татьяна Навка под бэкстейдж-видео со съемок.

«С нетерпением жду окончательный вариант видео!!! Уверена, что он получился волшебным», — поделилась она.

«Надюшу не узнать», «Очаровательная Надюша», «Такая хорошенькая, малышка совсем», «Солнышко», — обсуждают подписчики.

Шоу с участием малышки можно будет увидеть на новогодних каникулах.