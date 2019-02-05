Надежда Михалкова показала редкие фото и видео с детьми от Резо Гигинеишвили

Младшая сестра Анны Михалковой Надежда и ее бывший муж Резо Гигинеишвили долгое время скрывали от широкой общественности лица общих детей — семилетней Нины и пятилетнего Ивана. Наконец, у поклонников появился шанс заглянуть за завесу тайны.
В разделе stories своего Instagram Надежда показала фото дочки:
Позже звездная мама поделилась короткими видеороликами о том, как укладывает детей спать.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram