Надежда Михалкова показала редкие фото и видео с детьми от Резо Гигинеишвили

Младшая сестра Анны Михалковой Надежда и ее бывший муж Резо Гигинеишвили долгое время скрывали от широкой общественности лица общих детей — семилетней Нины и пятилетнего Ивана. Наконец, у поклонников появился шанс заглянуть за завесу тайны.

В разделе stories своего Instagram Надежда показала фото дочки: