Муж Леры Кудрявцевой умилил Сеть новым видео с дочкой: «Маша, поцелуй папу»

Напомним, Маша, родившаяся в 2018 году, стала первенцем для Игоря Макарова. У его супруги есть старший сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В одном из недавних эфиров в соцсети Лера Кудрявцева призналась, что некоторое время назад потеряла ребенка. Смириться с утратой ей помогли любовь и поддержка супруга и малютки-дочки.

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