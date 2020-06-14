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Муж Леры Кудрявцевой умилил Сеть новым видео с дочкой: «Маша, поцелуй папу»

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Игорь Макаров и Лера Кудрявцева с дочкой

Фото: Instagram/@leratv

Нежный ролик был опубликован в Instagram Stories хоккеиста.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров с удовольствием делятся в блогах фотографиями и видео с полуторагодовалой дочкой Машей. Поклонники пары с нетерпением ждут новых публикаций с очаровательной наследницей пары. На днях пользователи Сети узнали, что Маша не оценила папин боксерский поединок. А в новом видео, опубликованном в Stories Игоря, девочка выполняет папину просьбу: «Маша, Маш, поцелуй папу». Правда, судя по выражению лица малышки, папа отвлек ее от очень важного занятия.

Напомним, Маша, родившаяся в 2018 году, стала первенцем для Игоря Макарова. У его супруги есть старший сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В одном из недавних эфиров в соцсети Лера Кудрявцева призналась, что некоторое время назад потеряла ребенка. Смириться с утратой ей помогли любовь и поддержка супруга и малютки-дочки.

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Больше о жизни Леры Кудрявцевой вы можете узнать здесь.

Фото и видео: Instagram/@igor_makarov25, @leratv

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