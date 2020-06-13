Дочь Леры Кудрявцевой не оценила боксерский поединок папы
Фото: Инстаграм Игоря Макарова
Игорь Макаров устроил тренировку по боксу прямо во дворе дома. Посмотреть на нее пришли супруга хоккеиста, телеведущая Лера Кудрявцева, и их маленькая дочь Маша, но девочке, похоже, драки не очень интересны. Куда больше ребенку нравится позировать на камеру и изучать растения. Лера попыталась привлечь внимание девочки: «Дерутся, да?» - спросила у дочки телеведущая. Девочка только пожала плечами и несколько раз кивнула, а после снова вернулась к своим делам.
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан. Также Кудрявцева призналась, что у неё была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребёнка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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