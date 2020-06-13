Дочь Леры Кудрявцевой не оценила боксерский поединок папы

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан. Также Кудрявцева призналась, что у неё была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребёнка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.