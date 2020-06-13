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Дочь Леры Кудрявцевой не оценила боксерский поединок папы

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочерью

Фото: Инстаграм Игоря Макарова

Телеведущая порадовала поклонников забавным видео, на котором ее дочурка наблюдает за спаррингом отца.

Игорь Макаров устроил тренировку по боксу прямо во дворе дома. Посмотреть на нее пришли супруга хоккеиста, телеведущая Лера Кудрявцева, и их маленькая дочь Маша, но девочке, похоже, драки не очень интересны. Куда больше ребенку нравится позировать на камеру и изучать растения. Лера попыталась привлечь внимание девочки: «Дерутся, да?» - спросила у дочки телеведущая. Девочка только пожала плечами и несколько раз кивнула, а после снова вернулась к своим делам.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан. Также Кудрявцева призналась, что у неё была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребёнка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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