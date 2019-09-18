Море шаров, мама за роялем и зажигательные танцы: дети Галкина и Пугачевой отмечают 6-летие

18 сентября близнецам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет. Утром их первыми поздравили родители. Примадонна сыграла на рояле веселую песню, а дети станцевали в окружении моря шаров. Снимал семейную радость отец.
«Ура!!!! С днем рождения. За роялем мама», - подписал видеоролик Максим Галкин.
К поздравлениям Лизы и Гарри присоединился друг семьи, композитор Игорь Николаев. «Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День Рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам все свое тепло и любовь!(и передадут наши поздравления!) Очень хочется в этот день быть с вами, но мы уже скоро увидимся на дне рождения Вероники!) Целуем, любим, обнимаем! Игорь +Юля+Вероника», - написал маэстро в Instagam.
«С Днем рождения!!! Всем участникам съемки Здоровья и Благополучия!!!», - написал Игорь Крутой.
«Пусть все у них в жизни будет хорошо, с днем рождения», «Самые невероятные дети страны!! С днем рождения!!», «Самые счастливые родители это те, у которых счастливы их дети!», «Классный танец.Молодцы детки.Долгих лет жизни в здравии!», «Здоровья и счастья всей семье!!!!», - поздравили именинников и их родителей в комментариях.
Гарри и Лиза Галкин стали в Instagram такими же популярными, как и их родители. Максим Галкин регулярно выкладывает с детьми видеоролики. И каждый раз подписчики юмориста отмечают, что его и Примадонны дети растут добрыми, искренними и не избалованными.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!