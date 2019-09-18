Море шаров, мама за роялем и зажигательные танцы: дети Галкина и Пугачевой отмечают 6-летие

«С Днем рождения!!! Всем участникам съемки Здоровья и Благополучия!!!», - написал Игорь Крутой.

«Пусть все у них в жизни будет хорошо, с днем рождения», «Самые невероятные дети страны!! С днем рождения!!», «Самые счастливые родители это те, у которых счастливы их дети!», «Классный танец.Молодцы детки.Долгих лет жизни в здравии!», «Здоровья и счастья всей семье!!!!», - поздравили именинников и их родителей в комментариях.

Гарри и Лиза Галкин стали в Instagram такими же популярными, как и их родители. Максим Галкин регулярно выкладывает с детьми видеоролики. И каждый раз подписчики юмориста отмечают, что его и Примадонны дети растут добрыми, искренними и не избалованными.