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Море шаров, мама за роялем и зажигательные танцы: дети Галкина и Пугачевой отмечают 6-летие

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Слайд, который
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Максим Галкин, Алла Пугачева, Лиза и Гарри

Фото: Instagram

Гарри и Лиза принимают поздравления.

18 сентября близнецам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет. Утром их первыми поздравили родители. Примадонна сыграла на рояле веселую песню, а дети станцевали в окружении моря шаров. Снимал семейную радость отец.

«Ура!!!! С днем рождения. За роялем мама», - подписал видеоролик Максим Галкин.

Именинники

К поздравлениям Лизы и Гарри присоединился друг семьи, композитор Игорь Николаев. «Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День Рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам все свое тепло и любовь!(и передадут наши поздравления!) Очень хочется в этот день быть с вами, но мы уже скоро увидимся на дне рождения Вероники!) Целуем, любим, обнимаем! Игорь +Юля+Вероника», - написал маэстро в Instagam.

«С Днем рождения!!! Всем участникам съемки Здоровья и Благополучия!!!», - написал Игорь Крутой.

«Пусть все у них в жизни будет хорошо, с днем рождения», «Самые невероятные дети страны!! С днем рождения!!», «Самые счастливые родители это те, у которых счастливы их дети!», «Классный танец.Молодцы детки.Долгих лет жизни в здравии!», «Здоровья и счастья всей семье!!!!», - поздравили именинников и их родителей в комментариях.

Гарри и Лиза Галкин стали в Instagram такими же популярными, как и их родители. Максим Галкин регулярно выкладывает с детьми видеоролики. И каждый раз подписчики юмориста отмечают, что его и Примадонны дети растут добрыми, искренними и не избалованными.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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