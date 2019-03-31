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«Моменты счастья»: жена Эмина Агаларова гуляет у моря с 3-месячной дочкой и подросшим сыном от Рустама Тарико

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Гаврилова

Фото: Instagram Алены Гавриловой
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Модель Алена Гаврилова показала первое фото с дочкой.

В конце прошлого года, незадолго до боя курантов, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями. Девочку назвали Афиной. Супруги до сих пор не показывали дочь в социальных сетях, снимки 11-летнего сына модели, рожденного от миллиардера Рустама Тарико, тоже являются редкостью.

Наконец в Stories Алены появились фотографии, на которых она запечатлена с детьми на фоне закате.

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Алена Гаврилова у моря с детьми

Фото: Instagram Алены Гавриловой
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Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го пара. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух сыновей Али и Микаила, им по 10 лет. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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