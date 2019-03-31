«Моменты счастья»: жена Эмина Агаларова гуляет у моря с 3-месячной дочкой и подросшим сыном от Рустама Тарико

В конце прошлого года, незадолго до боя курантов, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями. Девочку назвали Афиной. Супруги до сих пор не показывали дочь в социальных сетях, снимки 11-летнего сына модели, рожденного от миллиардера Рустама Тарико, тоже являются редкостью.

Наконец в Stories Алены появились фотографии, на которых она запечатлена с детьми на фоне закате.