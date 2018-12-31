Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями

Как сообщил портал Peopletalk, утром 31 декабря в семье Эмина Агаларова и Алены Гавриловой появился еще один повод для радости, помимо Нового года. Источник, близкий к семье, подтвердил изданию, что модель стала мамой во второй раз (у нее есть сын от предыдущих отношений), родив мужу дочку.

Другие подробности о малышке пока неизвестны. Любопытно, что на днях свой день рождения отметила и мама Эмина Ирина Агаларова. Тройной праздник!

Напомним, Эмин и Алена поженились в этом году, причем замуж модель выходила уже беременной. Новорожденная дочка стала уже четвертой в большой семье певца – у него есть сыновья Али и Микаил от экс-супруги Лейлы Алиевой, а также приемная дочь Амина, которую тоже воспитывает Лейла.