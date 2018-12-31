Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями

Как сообщил портал Peopletalk, утром 31 декабря в семье Эмина Агаларова и Алены Гавриловой появился еще один повод для радости, помимо Нового года. Источник, близкий к семье, подтвердил изданию, что модель стала мамой во второй раз (у нее есть сын от предыдущих отношений), родив мужу дочку.
Другие подробности о малышке пока неизвестны. Любопытно, что на днях свой день рождения отметила и мама Эмина Ирина Агаларова. Тройной праздник!
Напомним, Эмин и Алена поженились в этом году, причем замуж модель выходила уже беременной. Новорожденная дочка стала уже четвертой в большой семье певца – у него есть сыновья Али и Микаил от экс-супруги Лейлы Алиевой, а также приемная дочь Амина, которую тоже воспитывает Лейла.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, пресс-служба, Instagram
Видео: YouTube/EminOfficial