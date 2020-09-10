Молодая жена родила 62-летнему Алеку Болдуину шестого ребенка

62-летний Алекс Болдуин стал отцом в шестой раз: молодая жена Хилария родила ему сына. Теперь у супругов растут пятеро малышей: четыре сына и дочь. О пополнении в семействе счастливые родители рассказали в социальной сети.

«Прошлой ночью у нас родился малыш. Он само совершенство. Мы не могли бы быть более счастливые. Ждите, скоро назовем имя», — написала 36-летняя мать в Instagram и показала нежное фото с мужем и младенцем.