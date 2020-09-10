passion.ru

Молодая жена родила 62-летнему Алеку Болдуину шестого ребенка

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Алек и Хилария Болдуин

Фото: East News

Супруги вновь стали родителями после того, как дважды потеряли нерожденных малышей.

62-летний Алекс Болдуин стал отцом в шестой раз: молодая жена Хилария родила ему сына. Теперь у супругов растут пятеро малышей: четыре сына и дочь. О пополнении в семействе счастливые родители рассказали в социальной сети.

«Прошлой ночью у нас родился малыш. Он само совершенство. Мы не могли бы быть более счастливые. Ждите, скоро назовем имя», — написала 36-летняя мать в Instagram и показала нежное фото с мужем и младенцем.

Алек присутствовал при родах и получил «автограф» новорожденного сына — отпечаток его крохотной ножки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🖤

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

О том, что они вновь станут родителями, Хилария Болдуин сообщила в апреле 2020 года. До этого она пережила два выкидыша подряд.

Ранее Алек в интервью признался, что у него уже много детей, но останавливаться на достигнутом они с женой не собираются. Напомним, что у актера есть и 24-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

Фото и видео: Instagram Хиларии и Айрленд Болдуин, East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!