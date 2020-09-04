«Мой маленький принц»: Максим Виторган улетел с сыном в Турцию и читает там ему книги
Фото: Instagram Максима Виторгана
В недавнем интервью для канала Агаты Муцениеце Ксения Собчак призналась, что, несмотря на невозможность совместной жизни с Максимом Виторганом, считает его прекрасным отцом. Всеми своими действиями он подтверждает этот статус.
«Мой монастырь. Мое укрытие. Моя сила. Мое спасение. Мой свет. Мой маленький принц», - написал актер под трогательной фотографией подросшего Платона.
«Кстати, мы попробовали читать Экзюпери - по-моему, лучшая книга всех времен и народов. Думал, рановато. Но зашло очень хорошо. И много обсуждений и разговоров. Книга эта растет с человеком. К ней надо возвращаться. Она отрезвление и очищение. И компас, показывающий как далеко ты отклонился от полёта и летишь ли еще вообще», - поделился звездный отец.
Сейчас 47-летний Максим Виторган и его 29-летняя избранница Нино Нинидзе отдыхают с сыновьями в Турции. Они остановились в одном из люксовых отелей Белека. Много времени компания проводит на пляже, устраивая вылазки в море. По вечерам пара оставляет детей с няней и устраивает прогулки по остывающему от дневного жара городу.
Фото и видео: Instagram/@mvitorgan/@ninosha13
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