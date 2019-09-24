«Мой гуру, моя жизнь»: Светлана Светикова трогательно поздравила младшего сына с днем рождения

Выпускница «Фабрики звезд – 3» Светлана Светикова мама двоих маленьких сыновей: Милана и Кристиана. Младшему мальчику исполнилось два года, и мама нежно поздравила его с этим важным событием.
«В этот день, 2 года назад , появился мой самый удивительный мальчик. Мой Гуру. Мой мудрец. Мой Кристиан. С днем рождения моя жизнь», - написала певица под фотографией новорожденного сына (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«С днем рождения сыночка здоровья крепкого и счастья», «Здоровья и легкой судьбы малышу)))», «Пусть теплые воспоминания этого дня греют вашу душу. С днем рождения малыш, с такой доброй и чуткой мамой весь мир будет благоволить тебе)))», - пожелали имениннику поклонники его мамы.
Напомним, 35-летняя Светлана Светикова живет в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком. В интервью певица рассказывала, почему они с избранником при наличии уже двоих детей так и не поженились.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomochov/ Global Look press
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