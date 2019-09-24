«Мой гуру, моя жизнь»: Светлана Светикова трогательно поздравила младшего сына с днем рождения

«С днем рождения сыночка здоровья крепкого и счастья», «Здоровья и легкой судьбы малышу)))», «Пусть теплые воспоминания этого дня греют вашу душу. С днем рождения малыш, с такой доброй и чуткой мамой весь мир будет благоволить тебе)))», - пожелали имениннику поклонники его мамы.

Напомним, 35-летняя Светлана Светикова живет в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком. В интервью певица рассказывала, почему они с избранником при наличии уже двоих детей так и не поженились.