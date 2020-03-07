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Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

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Танцор Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных

Фото: Instagram Елены Ильиных

Пара сообщила о рождении малыша.

16 января семья 30-летнего всемирно известного артиста балета Сергея Полунина и 25-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных стала на одного человека больше. О рождении ребёнка пара сообщила лишь сейчас, в марте, опубликовав одинаковые снимки из нежной «беременной» фотосессии. «16.01.20 - это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!🙏 Всем Мира, Любви и Добра❤», — написала Елена.

«Чудо пришло в нашу жизнь», — сообщил Сергей и признался в любви своей избраннице.

Напомним, о романе фигуристки и танцора стало известно в мае 2019 года, когда пара появилась на обложке еженедельника Hello!. Свое «интересное положение» Елена не рассекречивала, поэтому новость о рождении малыша стала приятным сюрпризом для поклонников пары.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube/Телеканал Ю

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