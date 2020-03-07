Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

16 января семья 30-летнего всемирно известного артиста балета Сергея Полунина и 25-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных стала на одного человека больше. О рождении ребёнка пара сообщила лишь сейчас, в марте, опубликовав одинаковые снимки из нежной «беременной» фотосессии. «16.01.20 - это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!🙏 Всем Мира, Любви и Добра❤», — написала Елена.