Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями
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Фото: Instagram Елены Ильиных
16 января семья 30-летнего всемирно известного артиста балета Сергея Полунина и 25-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных стала на одного человека больше. О рождении ребёнка пара сообщила лишь сейчас, в марте, опубликовав одинаковые снимки из нежной «беременной» фотосессии. «16.01.20 - это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!🙏 Всем Мира, Любви и Добра❤», — написала Елена.
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16.01.20 - это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!🙏 Всем Мира, Любви и Добра❤ ~ 16.01.20 - this date became the most important in my life! Since that day @poluninink and I keep the whole World in our hands! We are grateful to the universe for the real miracle that happened to us!🙏 Wish you all Peace, Love and all the best!❤ #love #son . . . 📸: @stephaniepistel
«Чудо пришло в нашу жизнь», — сообщил Сергей и признался в любви своей избраннице.
Напомним, о романе фигуристки и танцора стало известно в мае 2019 года, когда пара появилась на обложке еженедельника Hello!. Свое «интересное положение» Елена не рассекречивала, поэтому новость о рождении малыша стала приятным сюрпризом для поклонников пары.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/Телеканал Ю
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