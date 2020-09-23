Многодетная Анастасия Цветаева показала сына от израильского бизнесмена: «Сладкий пупс для ваших лайков»

Несколько лет назад российская актриса Анастасия Цветаева уехала замуж в Израиль. Вместе с адвокатом Надавом Ольганом она начала новую жизнь - теперь звезда фильмов и сериалов занимается детьми и пробует себя в бизнесе.

Поклонники актрисы следят за ее судьбой и радуются новым фотографиям ее детей, настоящей звездой ее блога стал младшенький - сын Акива, который родился 28 мая 2019 года.

«Просто сладкий пупс для ваших лайков», - написала гордая мама под новой фотографией малыша.