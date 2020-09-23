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Многодетная Анастасия Цветаева показала сына от израильского бизнесмена: «Сладкий пупс для ваших лайков»

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Анастасия Цветаева с мужем и дочерью

Фото: Instagram Анастасии Цветаевой

Звезда российских фильмов и сериалов порадовала поклонников нежной фотографией.

Несколько лет назад российская актриса Анастасия Цветаева уехала замуж в Израиль. Вместе с адвокатом Надавом Ольганом она начала новую жизнь - теперь звезда фильмов и сериалов занимается детьми и пробует себя в бизнесе.

Поклонники актрисы следят за ее судьбой и радуются новым фотографиям ее детей, настоящей звездой ее блога стал младшенький - сын Акива, который родился 28 мая 2019 года.

«Просто сладкий пупс для ваших лайков», - написала гордая мама под новой фотографией малыша.

«Акива - сладкий пирожок», «Действительно сладкий пупс», «Котик», «Зайчик», «Прям жонглер, Акивушонок», «Очень сладенький пупсеныш», «Какое же это счастье когда вот так улыбаются дети», - обсуждают в комментариях фолловеры.

Кроме этого очаровательного малыша, пара воспитывает общую дочь Эстер и сына Кузьму от предыдущих отношений актрисы.

Фото и видео: Instagram/@nastia_tsvetaeva

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