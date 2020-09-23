Многодетная Анастасия Цветаева показала сына от израильского бизнесмена: «Сладкий пупс для ваших лайков»
Фото: Instagram Анастасии Цветаевой
Несколько лет назад российская актриса Анастасия Цветаева уехала замуж в Израиль. Вместе с адвокатом Надавом Ольганом она начала новую жизнь - теперь звезда фильмов и сериалов занимается детьми и пробует себя в бизнесе.
Поклонники актрисы следят за ее судьбой и радуются новым фотографиям ее детей, настоящей звездой ее блога стал младшенький - сын Акива, который родился 28 мая 2019 года.
«Просто сладкий пупс для ваших лайков», - написала гордая мама под новой фотографией малыша.
«Акива - сладкий пирожок», «Действительно сладкий пупс», «Котик», «Зайчик», «Прям жонглер, Акивушонок», «Очень сладенький пупсеныш», «Какое же это счастье когда вот так улыбаются дети», - обсуждают в комментариях фолловеры.
Кроме этого очаровательного малыша, пара воспитывает общую дочь Эстер и сына Кузьму от предыдущих отношений актрисы.
Фото и видео: Instagram/@nastia_tsvetaeva
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