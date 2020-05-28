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Многодетная Анастасия Цветаева отметила первый день рождения младшего сына и показала нежные фотографии с ним

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Анастасия Цветаева с детьми

Фото: Instagram Анастасии Цветаевой

38-летняя актриса Анастасия Цветаева показала новые фотографии своей большой семьи.

В четверг, 28 мая, большая семья Анастасии Цветаевой отметила первый день рождения самого младшего малыша. Уютными фотографиями с этого праздника актриса поделилась в блоге.

Мальчик, которому дали необычное имя Акива, родился год назад. За семь лет до этого его мама, прославившаяся многочисленными ролями в российских сериалах и съемкам в клипе группы «Звери», вышла замуж за адвоката Надава Ольгана и уехала к нему в Израиль. Пара воспитывает общую дочь Эстер и сына Кузьму от предыдущих отношений актрисы.

Фото и видео: Instagram

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