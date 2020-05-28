Многодетная Анастасия Цветаева отметила первый день рождения младшего сына и показала нежные фотографии с ним

Мальчик, которому дали необычное имя Акива, родился год назад. За семь лет до этого его мама, прославившаяся многочисленными ролями в российских сериалах и съемкам в клипе группы «Звери», вышла замуж за адвоката Надава Ольгана и уехала к нему в Израиль. Пара воспитывает общую дочь Эстер и сына Кузьму от предыдущих отношений актрисы.