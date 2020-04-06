Младшая дочь Анны Хилькевич показала завидную растяжку

Актриса Анна Хилькевич с супругом Артуром Волковым растят двух дочек — Арианну и Машу. Долгое время они скрывали лицо младшенькой, и показали его лишь в декабре минувшего года. С тех пор забавные и милые фото и видео появляются в их блогах с завидной регулярностью. «Алло? Маня на связи», — написал гордый папа под новым роликом, в котором кроха демонстрирует завидную растяжку.

«Боже, какая милота», «Какая сладкая», «Такая милая Машенька», «Маме звонит», «Можно смотреть вечно», «Я залипла», «Какое солнышко», «Ай какая красота, можно подумать что со старшей они двойняшки», «Я впервые такое вижу, чтобы настолько одинаковы были дети», «С детками не соскучишься», — умиляются подписчики.

А вы так делали в детстве?